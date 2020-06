Nasdaq bate terceiro recorde consecutivo

As ações de Wall Street fecharam sem direção nesta quarta-feira, após uma sessão volátil, com o Federal Reserve mantendo as taxas de juros baixas devido às perspectivas econômicas instáveis.

O tecnológico Nasdaq Composite Index, fechou com alta de 0,7%, batendo o seu terceiro recorde consecutivo a 10.020,35 unidades. É a primeira vez que esse índice fecha acima de 10.000 unidades.

O Dow Jones Industrial Average, entretanto, caiu 1,0%, para 26.989,99 unidades, enquanto o índice ampliado S&P; 500 teve queda de 0,5%, a 3.190,14 unidades.