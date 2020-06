Iraque quer que EUA mantenha tropas em seu território, diz general americano

O Iraque quer que as tropas dos Estados Unidos continuem em seu território para apoiar a luta contra o grupo Estado Islâmico (EI), disse nesta quarta-feira (10) um general americano.

"Estou convencido de que o governo iraquiano vai querer manter as forças americanas e a coalizão internacional" contra o EI, disse o general Kenneth McKenzie, chefe das forças dos Estados Unidos no Oriente Médio.

"Estamos no Iraque para derrotar o EI definitivamente e a ajudar o Iraque a conseguir sua vitória final contra eles", acrescentou McKenzie.

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, confirmou à imprensa nesta quinta que começará um "diálogo estratégico" com Bagdá.

"Quando novas ameaças surgem no horizonte, incluindo a pandemia, a queda dos preços do petróleo e um grave déficit orçamentário, é imperativo que o Iraque e os Estados Unidos discutam como se preparar para um futuro mutuamente vantajoso", concluiu.

As relações entre os dois aliados se degradaram após ataques contra interesses americanos no Iraque no final de 2019, e que Washington atribui ao Irã ou a paramilitares vinculados ao Irã.

As tensões se exacerbaram o sentimento antiamericano no Iraque e seu Parlamento votou formalmente um pedido para que os Estados Unidos retirem as tropas que mantêm no país.