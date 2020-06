Comunicado do Business Wire :Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), uma empresa líder global em tecnologia da informação, consultoria e serviços de processos de negócios, anunciou hoje o lançamento de sua solução BoundaryLess Enterprise (BLE), desenvolvida pelo portfólio de produtos VMware Tanzu. Como parte de seu compromisso de integrar as mais recentes inovações da VMware em seu BLE, a Wipro também é um Parceiro de Design do portfólio VMware Tanzu, que consiste em Tanzu Mission Control, Tanzu Kubernetes Grid, Tanzu Service Mesh, vSphere 7 com Kubernetes, e outros.

Grandes empresas querem aproveitar o Kubernetes para aumentar a velocidade do desenvolvedor. Kubernetes fornece as construções - contêineres, microsserviços e interface de programação de aplicativos (Application Program Interface, API) - para criar aplicativos modernos e operadores com meios para operar a infraestrutura com consistência nas nuvens. O BLE da Wipro oferece pacotes de recursos Kubernetes do portfólio Tanzu e tecnologias complementares para fornecer aos clientes uma solução de ecossistema integrada de ponta a ponta, pronta para a empresa, para impulsionar o desenvolvimento de aplicativos modernos.

O BLE fornece uma jornada acelerada de conteinerização através de pipelines prontos para automação das operações do dia1 e dia2. O BLE também oferece segurança aprimorada de contêiner, aproveitando o NSX-T. O BLE capacita a jornada de modernização de aplicativos híbridos/de múltiplas nuvens do cliente, aproveitando o Tanzu Service Mesh. Isso permite que aplicativos distribuídos sejam executados no local e na nuvem, dando suporte a casos de uso como interrupção e recuperação de falhas.

A Wipro oferecerá esses serviços nas Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico. Os clientes da Wipro terão acesso à execução de casos de uso e provas de conceitos dos Centros de Excelência globais da empresa.

"'BoundaryLess Enterprise' é um novo paradigma que ajudará as empresas a impulsionar sua transformação digital. Essa solução permitirá que as empresas acelerem o desenvolvimento e a implantação de aplicativos modernos e simplificará o gerenciamento de uma infraestrutura híbrida/de múltiplas nuvens e vários clusters, baseada em Kubernetes. O BLE ajudará os clientes a reduzir o tempo de lançamento no mercado e impulsionar a agilidade e a escala, o que a torna uma oferta nova e interessante", disse Milind Halapeth,vice-presidente de serviços de nuvem e infraestrutura da Wipro Limited.

"A VMware tem um forte relacionamento com a Wipro, que abrange várias tecnologias da VMware. Nossos clientes estão adotando Kubernetes, e ofertas como o BLE da Wipro podem simplificar e acelerar o uso do Kubernetes para criar aplicativos modernos", disse Teri Bruns, vice-presidente do ecossistema de parceiros da Tanzu, VMware.

A Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) é uma importante empresa global de serviços de tecnologia da informação, consultoria e processo empresarial. Aproveitamos o poder da computação cognitiva, hiperautomação, robótica, nuvem, análises e tecnologias emergentes para ajudar nossos clientes a se adaptarem ao mundo digital e serem bem-sucedidos. É uma empresa reconhecida globalmente por seu abrangente portfólio de serviços, forte compromisso com a sustentabilidade e boa cidadania corporativa, com mais de 175 mil funcionários dedicados atendendo a clientes nos seis continentes. Juntos, descobrimos ideias e conectamos os pontos para construir um futuro melhor e mais ousado.

Certas declarações neste lançamento relativas às nossas perspectivas de crescimento futuro são declarações prospectivas, que envolvem vários riscos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados reais fossem substancialmente diversos daqueles encontrados em tais declarações prospectivas. Os riscos e incertezas relacionados com essas declarações incluem, entre outros, riscos e incertezas relacionados com flutuações em nossos ganhos, receitas e lucros, nossa capacidade de gerar e gerenciar o crescimento, intensa concorrência em serviços de TI, nossa capacidade de manter vantagem de custo, aumentos de salário na Índia, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, excedentes de tempo e custo em relação ao preço fixo, contratos por tempo fixo, concentração de clientes, restrições à imigração, nossa capacidade de administrar nossas operações internacionais, redução da demanda por tecnologia em nossas áreas de foco principais, interrupções em redes de telecomunicações, nossa capacidade de concluir e integrar com êxito potenciais aquisições, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviços, sucesso das empresas em que fazemos investimentos estratégicos, retirada de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política, guerra, restrições legais para levantar capital ou adquirir empresas fora da Índia, uso não autorizado de nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que estejam afetando nosso negócio e a indústria. Os riscos adicionais que poderiam afetar nossos resultados operacionais futuros são descritos mais amplamente em nossos documentos protocolados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission, SEC). Essas submissões estão disponíveis em www.sec.gov. Poderemos, de tempos em tempos, fazer declarações prospectivas adicionais, escritas e verbais, incluindo declarações contidas em documentos da empresa protocolados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e nossos relatórios aos acionistas. Não nos comprometemos a atualizar qualquer declaração prospectiva que possa vir a ser feita de tempos em tempos, por nós ou em nosso nome.

