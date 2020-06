Fed mantém juros e prevê recuperação dos EUA em 2021

O PIB dos Estados Unidos cairá 6,5% este ano em relação a 2019 devido à pandemia de COVID-19, mas a economia dos EUA crescerá 5% no próximo ano, previu o Federal Reserve, que manteve suas taxas de juros estimadas na quarta-feira.

O Fed, o banco central dos Estados Unidos, que espera uma taxa de desemprego de 9,3% em 2020 e 6,5% em 2021, manteve suas taxas de juros de referência em uma faixa de 0 a 0,25%.

A agência manterá as taxas baixas e "atuará" com todas as suas ferramentas até que a economia deixe a crise para trás.

Nas projeções anteriores de dezembro, o Fed esperava um crescimento de 2% neste ano e de 1,9% no ano que vem, antes do início da pandemia.

Antes da pandemia, a maior economia do mundo - que recebeu uma série de estímulos fiscais em 2018 - havia desacelerado, mas continuava a crescer a uma taxa sustentada em comparação com outros países industrializados.

"A atual crise sanitária pesará muito sobre a atividade econômica, o emprego e a inflação no curto prazo, e trará riscos consideráveis para as perspectivas econômicas de médio prazo", afirmou o Fed em comunicado divulgado após dois dias de reunião de seu Comitê de Política Monetária.

- Juros permanecem em zero -

O Fed manteve as taxas esperadas pelo mercado na faixa de 0 a 0,25% desde março, quando o país iniciou medidas de confinamento para enfrentar a pandemia, com a consequente desaceleração da atividade econômica.

Desde o início da crise, que deixa mais de 112.000 mortos nos Estados Unidos, o Fed implementou uma série de medidas, algumas inéditas, para canalizar a situação.

"A epidemia de coronavírus causa enormes dificuldades humanas e econômicas para os Estados Unidos e o mundo. O vírus e as medidas tomadas para proteger a saúde pública levaram a uma queda acentuada na atividade econômica e um aumento acentuado na destruição de empregos", acrescentou o Fed em sua declaração.

Em fevereiro, os Estados Unidos tiveram uma taxa de desemprego historicamente baixa de 3,5%. Mas desde que a crise começou, cerca de 43 milhões de pessoas solicitaram subsídios de desemprego.

Nesse mesmo mês, o país entrou em recessão após 128 meses de expansão, de acordo com o Departamento Nacional de Pesquisas Econômicas, órgão que determina quando a economia americana entrará em recessão.

- Otimismo oficial -

Enquanto as empresas começam a reabrir, expressões otimistas emergem do governo.

"A economia dos Estados Unidos começou a ser retomada e nossa recuperação está em andamento", disse o secretário do Tesouro Steven Mnuchin a um comitê do Senado nesta quarta-feira.

Mnuchin disse que, de acordo com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, 79% das pequenas empresas já reabriram e metade delas ainda está fechada, planejando retornar aos negócios em breve.

O secretário do Tesouro atribuiu muitos desses resultados ao auxílio de US$ 2,2 trilhões aprovado pelo Congresso.

Esses fundos foram usados para empréstimos e garantias para as empresas apoiarem seus funcionários e também para ajudar em dinheiro as famílias americanas.

Mnuchin reiterou que acredita que a magnitude da crise econômica exigirá um novo plano de ajuda ao Congresso.

O presidente do Fed, Jerome Powell, também destacou que são necessários estímulos adicionais.