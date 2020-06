Príncipe belga é multado na Espanha por violar confinamento

O governo espanhol impôs uma multa de 10.400 euros ao príncipe Joachim, da Bélgica, por ter violado o confinamento em maio, durante uma viagem a Córdoba, anunciou nesta quarta-feira a polícia da cidade.

"Ele confirmou, admitiu e foi notificado, são 10.400 euros", informou à AFP um funcionário da subprefeitura de Córdoba. O príncipe reconheceu que desrespeitou o confinamento durante uma viagem à cidade andaluz no fim de maio, depois que o site "El Confidencial" revelou o caso.

O veículo espanhol publicou um relatório da autoridade sanitária regional que informava à subprefeitura que "uma pessoa viajou da Bélgica e se reuniu em 26 de maio com amigos e parentes numa residência em Córdoba, num total de 27 pessoas", no momento em que as reuniões estavam limitadas a 15.

Dois dias depois da reunião, a pessoa testou positivo para Covid-19, segundo o relatório. De acordo com a subprefeitura, o príncipe tem 15 dias para se defender.

A Espanha iniciou em maio um desconfinamento que deveria terminar no fim de junho. O país é um dos mais afetados pela pandemia, com mais de 27 mil mortos.