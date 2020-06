Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global firmou um Acordo de Colaboração com a Kreich Avocats, um escritório de advocacia independente com serviço completo no Chade, marcando a estreia da organização no país, enquanto continua a expandir sua plataforma na África.

O diretor administrativo do escritório, Abdelkérim Kreich, fundou a empresa com sede em N'Djamena em 2015, a qual oferece experiência jurídica a clientes no Chade e na sub-região da Comunidade Econômica dos Estados da África Central (CEMAC). A equipe de 10 profissionais representa empresas locais, instituições estatais e várias subsidiárias de empresas multinacionais em setores como bancos e finanças, telecomunicações, mídia, energia, saúde, farmácia e aviação.

"Quando fundamos esta empresa, estabelecemos o objetivo de ser a firma de advocacia mais procurada e confiável no Chade", disse Abdelkérim. "A colaboração com a Andersen Global nos permitirá expandir nossas ofertas de serviços para além do Chade e da área da CEMAC, mantendo nossos valores e visão de fornecer os melhores serviços da categoria para os clientes de maneira uniforme. Esperamos ansiosamente trabalhar com as firmas-membro e firmas colaboradoras da Andersen Global em nossos países vizinhos - Nigéria, Níger e Camarões - e também globalmente."

O presidente da Andersen Global e CEO da Andersen, Mark Vorsatz, acrescentou: "A África continua a servir como um mercado importante para os negócios globais, e nossa organização tem planos ambiciosos para continuar nossos esforços de expansão no continente. Abdelkérim e sua equipe demonstram seu compromisso com a independência e a paixão pela administração e se esforçam para fazer a diferença no Chade ao estabelecer o padrão para os advogados. A adição da Kreich Avocats é outro elemento fundamental da nossa plataforma na África."

