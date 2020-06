Fed mantém juros e prevê queda do PIB de 6,5% em 2020 nos EUA

O PIB dos Estados Unidos cairá 6,5% este ano em relação a 2019 devido à pandemia de COVID-19, mas a economia dos EUA crescerá 5% no próximo ano, previu o Federal Reserve, que manteve suas taxas de juros estimadas na quarta-feira.

O Fed, o banco central dos Estados Unidos, que espera uma taxa de desemprego de 9,3% em 2020 e 6,5% em 2021, manteve suas taxas de juros de referência em uma faixa de 0 a 0,25%.

A agência manterá as taxas baixas e "atuará" com todas as suas ferramentas até que a economia deixe a crise para trás.