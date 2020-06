Espanha teme a importação de contágios quando abrir as fronteiras

As autoridades de saúde da Espanha se mostraram preocupadas nesta quarta-feira (10) pela importação de contágio de coronavírus do exterior quando as fronteiras reabrirem em julho.

O diretor de emergências de saúde Fernando Simón afirmou em sua coletiva de imprensa diária que "a situação da epidemia é muito favorável", com entre dois e cinco mortos diários nos últimos dias e 40 no total da última semana.

No geral, o Ministério da Saúde registrou hoje 27.136 mortos por coronavírus, um número que mal evoluiu nas duas últimas semanas.

Em relação aos novos casos, o número também tem reduzido, embora o desconfinamento progressivo implantado em maio tenha gerado alguns rebotes que, segundo Simón, "parecem estar controlados".