Comunicado do Business Wire :Rockwell Automation, Inc.

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) e a PTC (NASDAQ: PTC) anunciaram hoje a entrega de aprimoramentos estratégicos para o FactoryTalk InnovationSuite, líder do setor, desenvolvido pela PTC, para atender às necessidades de um mercado de transformação digital na indústria dinâmico e em rápido crescimento. Lançado em 2018, o FactoryTalk InnovationSuite, desenvolvido pela oferta da PTC, já viu uma rápida adoção por parte dos clientes, ajudando no alcance de melhorias significativas em eficiência operacional, redução do tempo de inatividade não planejado e qualidade aprimorada.

Os aprimoramentos mais recentes concentram-se na melhor integração entre tecnologia operacional (TO) e tecnologia da informação (TI), permitindo que os clientes contextualizem dados operacionais em tempo real a partir de fontes importantes, como dispositivos de chão de fábrica, plataformas de controle e sistemas de execução de manufatura (Manufacturing Execution Systems, MES) e historiadores baseados em séries temporais. Ao integrar automaticamente os dados contextualizados e os modelos de dados subjacentes às plataformas de Internet das Coisas (IoT) industrial/Análise, como a ThingWorx® da PTC, os clientes podem simplificar, automatizar e acelerar a convergência de TO/TI.

Essas funcionalidades de integração reduzem o trabalho de limpeza, agregação e contextualização de dados em até 80%, o que acelera a implantação da transformação digital. Essa abordagem também mantém, enriquece e propaga modelos de dados de TO para sistemas de TI. Esses modelos de dados e as informações subjacentes podem ser aproveitados no desenvolvimento de insights analíticos e resultados preditivos mais ricos no nível da empresa.

"A capacidade de transformar dados em insights acionáveis está no centro da obtenção de fortes resultados financeiros por meio da transformação digital. Essas novas funcionalidades permitirão que os clientes alcancem prazos de maturação mais rápidos e aumento do ROI (retorno sobre o investimento)", disse Arvind Rao, diretor de gerenciamento de produtos para sistemas de informação na Rockwell Automation. "Estamos muito felizes com o alcance de mais um marco nesta jornada conjunta de inovação com a PTC e por sermos reconhecidos como líderes em funcionalidades modulares e integradas, abrangendo IoT industrial, análise, MES e realidade aumentada."

"Estamos muito satisfeitos com as funcionalidades de integração mais aprofundadas do FactoryTalk InnovationSuite, desenvolvido pela PTC, e ainda mais com o modo como estamos aplicando a tecnologia a casos de uso digital de alto valor que liberam impacto de dois dígitos para nossos clientes", disse Howard Heppelmann, vice-presidente divisional e gerente geral de operações conectadas da PTC. "Esperamos continuar nosso relacionamento estratégico com a Rockwell Automation para ajudar os clientes a acelerar e simplificar sua jornada corporativa conectada."

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) é líder mundial em automação industrial e transformação digital. Conectamos a imaginação das pessoas com o potencial da tecnologia para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Sediada em Milwaukee, no estado norte-americano de Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 23 mil solucionadores de problemas e atende a clientes em mais de 100 países. Para saber mais sobre como estamos dando vida à The Connected Enterprise nas empresas industriais, visite www.rockwellautomation.com.

FactoryTalk e InnovationSuite são marcas comerciais da Rockwell Automation Inc.

Sobre a PTC (NASDAQ: PTC)

A PTC permite que fabricantes globais obtenham impacto de dois dígitos com um software que acelera a inovação de produtos e serviços, melhora a eficiência operacional e aumenta a produtividade da força de trabalho. Em colaboração com uma extensa rede de parceiros, a PTC oferece aos clientes flexibilidade na maneira como sua tecnologia pode ser implantada para impulsionar a transformação digital - no local, na nuvem ou por meio de sua plataforma SaaS pura. Na PTC, nós não só imaginamos um mundo melhor, nós o possibilitamos.

ThingWorx é uma marca comercial registrada da PTC, Inc. nos Estados Unidos e outros países.

