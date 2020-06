Irã anuncia mais de 2.000 novos casos de COVID-19 em 24 horas

O Irã anunciou nesta quarta-feira mais de 2.000 novas infecções por coronavírus, reafirmando uma tendência ascendente desde o início de maio, explicada pelas autoridades por uma campanha maior de testes de diagnóstico.

"Quando mais testes são realizados, naturalmente mais casos são identificados", disse o presidente iraniano Hassan Rohani em discurso na televisão.

O recente aumento de casos não é "negativo", acrescentou. "As pessoas não precisam se preocupar".

Nas últimas 24 horas, os serviços de saúde registraram 2.011 novas infecções por COVID-19 e 81 mortes, anunciou Sima Sadat Lari, porta-voz do Ministério da Saúde.

No total, o saldo oficial é de 177.938 pessoas infectadas, das quais 8.506 morreram.

O Irã é o país do Oriente Médio mais atingido pela pandemia. Segundo dados de especialistas estrangeiros e iranianos, esses números oficiais estão bem abaixo da realidade.

De acordo com o ministério, mais de um milhão de exames foram realizados no país, desde que os primeiros casos foram anunciados em fevereiro.

Desde abril, as autoridades têm levantado progressivamente as restrições impostas para conter a propagação do vírus. No entanto, com o aumento dos casos, várias autoridades iranianas estão multiplicando pedidos para não baixar a guarda e respeitar as recomendações de higiene e distanciamento social.