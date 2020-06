Alemanha confirma que EUA estuda reduzir tropas no país

A Alemanha foi informada pelos Estados Unidos de que planejam reduzir seu pessoal militar destacado no país, embora Washington ainda não tenha tomado uma decisão concreta a esse respeito - informou uma porta-voz do governo da chanceler Angela Merkel, nesta quarta-feira (10).

"O governo foi informado de que o governo dos EUA está considerando reduzir a presença de suas Forças Armadas na Alemanha", disse a porta-voz Ulrike Demmer, em Berlim, confirmando as informações noticiadas pela imprensa local.

"Mas, tanto quanto eu sei, não há decisão final sobre isso", acrescentou.

Na sexta-feira passada, "The Wall Street Journal" revelou, citando fontes anônimas do governo americano, que o presidente Donald Trump havia ordenado ao Pentágono que reduzisse o pessoal militar destacado na Alemanha para 25.000 soldados, ou uma redução de 9.500.

Esta informação levantou preocupações na Alemanha. Desde domingo, o ministro das Relações Exteriores, Heiko Maas, tem insistido em que uma cooperação estreita beneficia ambos os países.

Outras autoridades em Berlim, em particular o coordenador de Relações Transatlânticas do governo, Peter Beyer (CDU), foram muito mais diretas, citando um duro golpe nas relações entre a Alemanha e os Estados Unidos e um risco potencial à segurança.

Atualmente, cerca de 34.500 soldados vivem com suas famílias em alguma das 21 bases militares dos EUA instaladas na Alemanha. O número de tropas às vezes chega a 52.000 durante revezamento de pessoal, ou em épocas de manobras militares.

A Casa Branca e o Pentágono se recusaram a confirmar, ou a negar, a informação do "Wall Street Journal" e de outros veículos da imprensa americana, algo que ocorre em meio a tensões entre o governo de Washington e seus aliados europeus na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).