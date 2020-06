Comunicado do Business Wire :JEOL Ltd.

A JEOL USA, INC., uma subsidiária integral da JEOL Ltd. (TOKYO: 6951) (presidente e diretor de operações Izumi Oi), foi premiada com um contrato importante pelo Departamento de Segurança Interna e Alfândega (DHS - CBP) do Departamento de Segurança Interna dos EUA para cinco espectrômetros de massa de tempo de voo 4G JEOL AccuTOF? LC-plus equipados com fontes de íons DART? (análise direta em tempo real). Esses instrumentos aprimorarão as capacidades analíticas de cinco laboratórios de alfândega e proteção de fronteiras dos EUA em todo o país. Três laboratórios adicionais já instalaram o AccuTOF? com DART? nos últimos anos, elevando o uso total para oito nos EUA e em Porto Rico.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200610005624/pt/

DART(TM) Direct Analysis in Real Time (Photo: Business Wire)

Os sistemas AccuTOF? com DART? serão usados pelos cientistas do CBP como um meio rápido e não destrutivo para analisar muitos tipos de amostras forenses, incluindo drogas, substâncias controladas suspeitas, substâncias desconhecidas e materiais orgânicos em geral. Os sistemas AccuTOF? com DART? também permitirão que os laboratórios rastreiem rapidamente as mercadorias importadas que entram nos Estados Unidos que podem violar os pedidos de direitos antidumping e compensatórios.

O espectrômetro de massa AccuTOF? com DART? permite ao usuário determinar imediatamente a composição química e produzir espectros de massa precisos de alta resolução, simplesmente colocando uma amostra em sua forma nativa entre a fonte de íons DART? e a entrada do espectrômetro de massa AccuTOF?. É necessária pouca ou nenhuma preparação da amostra, ao contrário da análise tradicional com espectrometria de massa.

O DART? foi inventado na JEOL USA por Cody e Laramee especificamente para integração com o AccuTOF?, e essa tecnologia comprovada é usada rotineiramente por muitos laboratórios criminais e forenses para investigações ou triagem.

"Estamos muito satisfeitos por apoiar esta Agência do Governo Federal com a tecnologia de espectrometria de massa AccuTOF?-DART? da JEOL, ideal para suas aplicações em que respostas rápidas e identificação exata de um medicamento, substâncias desconhecidas ou materiais importados, incluindo alimentos e aditivos alimentares, e até a origem dos produtos petrolíferos é necessária", disse Michael Frey, Ph.D., gerente de produtos da JEOL USA Analytical Instruments. "Acreditamos que a capacidade especializada de identificar ou confirmar rapidamente a identificação de amostras sem alteração ajudará muito o DHS dos EUA em seus esforços para rastrear a entrada de substâncias ilegais nos Estados Unidos."

Informação do produto DART? Direct Analysis in Real Time https://www.jeol.co.jp/en/products/detail/DART.html

JEOL Ltd. 3-1-2, Musashino, Akishima, Tóquio, 196-8558, Japão Izumi Oi, Presidente e Diretor de Operações (Código de ações: 6951, primeira seção da Bolsa de Valores de Tóquio) www.jeol.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200610005624/pt/

JEOL USA, INC. Pamela Mansfield pmansfield@jeol.com https://www.jeolusa.com/CONTACT-US/Find-a-Local-Sales-Rep/ESR-NMR-Mass-Spectrometry

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.