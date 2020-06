Três pessoas são detidas por desastre ecológico no Ártico russo

Três executivos da empresa que causou a maior poluição por petróleo no Ártico russo foram presos e podem pegar até cinco anos de prisão, informou o comitê de investigação nesta quarta-feira.

O presidente da empresa - uma subsidiária do grupo de mineração russo Norilsk Nickel - Pavel Smirnov, o engenheiro-chefe Alexei Stepanov e seu vice Yuri Kuznetsov foram presos, informou o comitê de investigação em comunicado.

Os três são acusados de ter autorizado o uso de um reservatório de combustível sem solicitar os reparos que foram estabelecidos em 2018.

"Apesar do seu estado de emergência, o tanque (...) continuou sendo usado em violação às regras de segurança. Consequentemente, ocorreu um acidente", afirmou o comitê de investigação.

Em comunicado à agência russa Ria Novosti, Norilsk Nickel considerou a medida de "severidade irracional".

"Os diretores das usinas (térmicas) cooperam com as forças de ordem e seriam muito mais úteis no local" do acidente, disse Nikolai Utkin, vice-presidente da Norilsk Nickel, em comunicado.

Em 29 de maio, 21.000 toneladas de combustível armazenado de uma usina termelétrica foram derramadas dentro e ao redor do rio Ambarnaya.

Na noite de terça-feira, em uma teleconferência com investidores, as autoridades do grupo garantiram que o acidente foi devido ao degelo do permafrost, provocado pelo aquecimento climático que teria feito com que os pilares que sustentavam o tanque afundassem.

Este tanque, construído em 1985, foi reparado em "2017-2018" e inspecionado em 2018, disse o grupo, que afirmou que "todas as recomendações" feitas como resultado dessa inspeção foram realizadas e controladas.

Os diretores da Norilsk Nickel reconheceram na terça-feira que o estado do permafrost não havia sido analisado até o momento e que as infraestruturas deveriam ser inspecionadas.

O acidente foi considerado pelas organizações e autoridades ecológicas como o pior do Ártico russo, onde inúmeras explorações de mineração, gás e petróleo criam um crescente problema de poluição.