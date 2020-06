Indonésia tem recorde de casos de COVID-19 em pleno desconfinamento

A Indonésia anunciou nesta quarta-feira (10) um novo recorde diários de casos de contágio do novo coronavírus, o que provocou apelos de profissionais da saúde para que o país, o quarto mais populoso do mundo, desacelere a flexibilização do confinamento.

Na semana passada, a capital Jacarta autorizou a reabertura das mesquitas após três meses de confinamento. Esta semana os prédios comerciais e restaurantes retomaram as atividades de forma parcial.

Porém, em meio ao retorno progressivo da normalidade, o arquipélago de 260 milhões de habitantes registrou um aumento de casos da doença, com um novo recorde de 1.241 contágios nesta quarta-feira.

"O aumento é motivado por uma política de controle agressiva, com um maior número de testes realizados", afirmou Ashmad Yurianto, que coordena a luta contra o novo coronavírus no país.

A Indonésia tem um balanço de mais de 34.000 casos de coronavírus e 1.959 mortes.

Especialistas alertaram para uma possível disparada do número de casos após o fim do Ramadã, quando aconteceu um grande deslocamento da população.

Os cientistas pediram às autoridades uma prorrogação do confinamento.

"As regiões que pretendem suspender as restrições ou já adotaram a medida deveriam reconsiderar a decisão", declarou à AFP Panji Fortuna Hadisoemarto, epidemiologista da Universidade Padjadjaran.