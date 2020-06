Alemanha quer se tornar líder mundial na produção de hidrogênio

A Alemanha deseja se tornar líder no fornecimento e na produção de hidrogênio com um plano de 9 bilhões de euros (US$ 10,25 bilhões) para apoiar essa tecnologia - informou o ministro da Economia, Peter Altmaier, nesta quarta-feira (10).

"Por questão de competitividade e, principalmente, para alcançar" seus objetivos climáticos, a Alemanha quer ser "número 1" em hidrogênio sustentável, disse o ministro Altmaier, em coletiva de imprensa.

Usado principalmente na indústria química, ou siderúrgica, o hidrogênio permite produzir eletricidade através de células de combustível.

Em seu projeto, o governo desenvolverá somente o hidrogênio "verde", ou seja, obtido da água e por meio de energias descarbonizadas.

O hidrogênio também pode servir como combustível em veículos elétricos equipados com células a combustível.

A Alemanha prevê um plano total de 9 bilhões de euros, sendo que 7 bilhões servirão para desenvolver o mercado interno, e 2 bilhões, para alcançar acordos internacionais.

Esse investimento faz parte de um plano global de 700 bilhões de euros (US$ 796 bilhões) da Alemanha para reativar sua economia, paralisada pelas medidas de contenção do coronavírus.

O programa visa a aumentar a capacidade de produção de hidrogênio verde na Alemanha para um equivalente energético de cinco gigawatts em 2030, e dez gigawatts, em 2040.