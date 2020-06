Moscou registrou alta de 57% em óbitos em maio em relação a 2019

Moscou registrou um aumento de 57% nas mortes em maio, devido à incidência da pandemia do novo coronavírus - informou o Departamento de Saúde da capital, nesta quarta-feira (10).

No período, 15.713 mortes foram registradas em Moscou e, deste total, 5.260 estão direta, ou indiretamente, relacionadas com a COVID-19, acrescentaram as autoridades.

Moscou não registrara tantas mortes desde o verão de 2010, quando a cidade experimentou uma onda de calor histórica.

Entre 2017 e 2019, nunca mais de 9.998 mortes haviam sido registradas em maio.

As estatísticas oficiais russas sobre o novo coronavírus só levam em conta, após a realização de uma necrópsia, as mortes nas quais a COVID-19 é considerada a principal causa de morte.

Em outros países, especialmente na Europa Ocidental, onde ocorreram dezenas de milhares de mortes, quase todas as mortes de pacientes com resultado positivo são contabilizadas.

Essa maneira de contar explica em parte a menor mortalidade registrada pela Rússia em relação a outros países.

Até agora, as autoridades russas registraram quase 500.000 infecções por coronavírus e 6.358 mortes.