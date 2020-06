Moscou registrou um aumento de 57% nas mortes em maio, devido à incidência da pandemia do novo coronavírus - informou o Departamento de Saúde da capital, nesta quarta-feira (10).

No período, 15.713 mortes foram registradas em Moscou e, deste total, 5.260 estão direta, ou indiretamente, relacionadas com a COVID-19, acrescentaram as autoridades.