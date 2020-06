Comunicado do Business Wire :Northern Data AG

A Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), uma das maiores fornecedoras mundiais de soluções em Computação de Alto Desempenho (HPC, na sua sigla em inglês), espera expandir seu novo data center de HPC no Texas (Estados Unidos) no primeiro ano para uma capacidade operacional de 1.000 MW (1 gigawatt, GW). Uma expansão adicional para 3,6 GW está prevista para 2023, o mais tardar.

"Estamos muito orgulhosos de ter iniciado com sucesso nosso data center no segundo trimestre", disse Aroosh Thillainathan, CEO da Northern Data AG. "Atualmente, estamos aumentando nossa capacidade conforme planejado e incrementando em estágios para atingir agora a capacidade de um gigawatt até o final do ano em vigor."

A Whinstone US, subsidiária integral da Northern Data, opera o maior data center do mundo para aplicativos de HPC, usando um sistema inovador de refrigeração e uma inteligência artificial (IA) autodesenvolvida capaz de cobrir uma área de 40 hectares, correspondendo a uma expansão de cerca de 57 campos de futebol através do controle de centenas de milhares de computadores de alto desempenho operando em paralelo.

Os primeiros clientes do data center, que já estão operacionais, são grandes corporações internacionais, incluindo a bilionária japonesa SBI Group.

"Estamos entusiasmados por ser um dos primeiros clientes na unidade da Northern Data no Texas, o maior data center de mineração e HPC do mundo", afirmou Carson Smith, CEO da SBI Crypto. "Estamos satisfeitos com o profissionalismo da Northern Data. Planejamos isso juntos com antecedência e, depois que todas as peças foram reunidas, a Northern Data executou a construção de maneira confiável. Sabemos que podemos depender de suas capacidades se expandirmos nossa operação. Também estamos animados em colaborar com eles em nosso pool de mineração, em outros softwares e iniciativas estratégicas."

O juiz do condado de Milam, Steve Young, como administrador-chefe do condado, comentou: "Estamos satisfeitos que a Northern Data tenha escolhido Rockdale, Texas, como o local para seu data center. Com nossas reservas abundantes de gás natural ecológico e nossas indústrias eólica e solar em rápido crescimento, temos tudo o que é necessário para garantir um fornecimento de energia limpo, seguro e altamente econômico. Estamos entusiasmados por continuar nossa parceria com o fornecedor líder de instalações de HPC e esperamos ansiosamente seu crescimento contínuo no Texas".

Em vista dos recentes desenvolvimentos positivos, a empresa pretende fornecer aos investidores uma orientação atualizada para 2020, juntamente com uma perspectiva ampliada para 2021 em seu devido tempo.

A Northern Data AG cria e oferece soluções de infraestrutura global no campo da Computação de Alto Desempenho (HPC, na sua sigla em inglês), oferecendo soluções nos campos de aprendizado de máquina e inteligência artificial, análise de big data, aplicativos blockchain, streaming de jogos e outros. Operando internacionalmente, a empresa evoluiu da fusão da alemã Northern Bitcoin AG e da norte-americana Whinstone US, Inc. e agora é líder reconhecida no fornecimento de soluções em HPC no mundo inteiro. A empresa oferece soluções em HPC, estacionárias em grandes data centers de ponta, bem como em data centers móveis de alta tecnologia, que podem estar em qualquer parte do mundo. Ao fazer isso, a Northern Data AG combina software e hardware de desenvolvimento próprio com conceitos inteligentes para o fornecimento de energia sustentável. No Texas, a Northern Data está executando o maior data center de HPC nos EUA e, ao mesmo tempo, a maior instalação especializada de HPC do mundo.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra ou subscrição de nenhum valor mobiliário da Northern Data AG e não constitui um prospecto da Northern Data AG. As informações contidas neste comunicado à imprensa não se destinam a formar a base de nenhuma decisão financeira, legal, tributária ou outro tipo de decisão de negócios. Os investimentos ou outras decisões não devem ser tomados apenas com base neste comunicado à imprensa. Como em todos os assuntos comerciais e de investimento, consulte uma assessoria profissional qualificada.

