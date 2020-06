Europa pede cessar-fogo imediato na Líbia

O chefe da diplomacia europeia e os ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e Itália pediram nesta terça-feira (09) a todos os lados da Líbia que parem imediatamente as operações militares e respeitem o cessar-fogo.

Assinado pelo Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, e pelos Ministros das Relações Exteriores Jean-Yves Le Drian (França), Heiko Mass (Alemanha) e Luigi Di Maio (Itália), a declaração apelava a "todas as partes líbias e internacionais a interromper de maneira efetiva imediata todas as operações militares."

Os ministros europeus também insistiram na necessidade de "se envolver construtivamente nas negociações 5 + 5", referindo-se a uma comissão militar conjunta que ajudou a negociar um cessar-fogo anunciado no Cairo, Egito, no início deste mês.

Enquanto isso, os esforços internacionais devem incluir "a retirada de todas as forças estrangeiras, mercenários e equipamentos militares fornecidos em violação ao embargo de armas da ONU de todas as regiões da Líbia", aponta o comunicado conjunto.

O cessar-fogo líbio foi endossado pelo marechal Khalifa Haftar e deve entrar em vigor na segunda-feira.

No entanto, forças leais ao Governo do Acordo Nacional da Líbia (GNA) declararam seu objetivo de tomar Sirte, a cidade natal do ex-líder Muammar Kaddafi, e se consolidar após uma série de vitórias recentes contra os homens de Haftar.

A declaração conjunta pede aos que lutam na Líbia "a participarem de forma construtiva em todos os aspectos do diálogo liderado pela ONU para abrir caminho para um acordo político abrangente, de acordo com os parâmetros firmados em Berlim".

Num encontro na capital alemã, em 19 de janeiro, os principais países envolvidos no conflito concordaram em respeitar o embargo de armas e parar de interferir nos assuntos internos da Líbia.

O país africano está em caos desde o levante de 2011, que derrubou e levou ao assassinato de Kadafi.

Haftar, apoiado no leste do país, busca, desde o ano passado, recuperar o controle de todo o território, combatendo o GNA em uma tentativa fracassada de tomar a capital Trípoli.