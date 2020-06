Comunicado do Business Wire :DGWorld

Importantes facilitadores do comércio, a DP World, a Região dos EAU e a DGWorld, especialista em IA, robótica e veículos autônomos, assinaram acordo contratual para equipar o Porto de Jebel Ali com uma frota de veículos autônomos para interior de terminais (AITVs), incluindo todas as integrações relacionadas nos processos e infraestruturas operacionais existentes.

A DP World e a Região dos EAU demonstraram mais uma vez sua liderança e papel visionário ao adotar veículos autônomos e tecnologias correlatas em suas operações diárias, corroborando com suas iniciativas e estratégia de implementar a digitalização e tecnologias recentes como novo padrão global nas operações tradicionais de portos, cadeias de suprimentos e facilitação do futuro do comércio.

O acordo assinado entre os dois lados estabelece que a DGWorld vai implementar e integrar suas tecnologia autônoma na frota de ITV atual ao longo de várias fases, com o objetivo de aumentar ainda mais a eficiência geral do terminal e diminuir o tamanho da frota utilizada atualmente.

Mohammed Al Muallem, CEO e diretor administrativo da DP World na Região dos EAU, afirmou: "Na DP World da Região dos EAU, empregamos as tecnologias atuais de vanguarda, como robótica, automação, internet das coisas, big data, realidade virtual e cibersegurança para desenvolver e preservar nossas eficiências. Como facilitadora de comércio, a tecnologia alimenta e sustenta nossas vantagens como serviço econômico essencial em um momento que os EAU mais precisam de nós. A tecnologia digital vai continuar a promover o comércio inteligente para a DP World e a Região dos EAU, além de nos ajudar a construir um futuro melhor para todos."

Bilal Al-Zoubi, CEO e fundador do DGWorld, acrescentou: "Temos muito orgulho da confiança depositada pela DP World, um dos principais operadores portuários do mundo e facilitadores do comércio inteligente, para trabalhar debaixo da sua alçada e fornecer avançadas tecnologias de robótica e autonomia e IA. Seguindo a liderança visionária da DP World e de Dubai para se tornar um dos portos e cidades mais avançados e inteligentes do mundo, estamos investindo bastante nas melhores mentes, práticas e recursos para desenvolver essas aplicações e tecnologias e corresponder às suas exigências operacionais a partir dos mais altos padrões internacionais. Agora, estamos envidando nossos esforços para ampliar nossos operações atuais em nível local e global com o incrível apoio da DP World e de Dubai - Administração Pública dos EAU."

As experiências anteriores dessa nova tecnologia demonstraram que ela é capaz de revelar possibilidades inéditas de automação eficiente e econômica de terminais de contêiner já existentes em associação com o uso intensivo das novas soluções de softwares de IA, que foram integradas conjuntamente pelas equipes de ambas as partes.

