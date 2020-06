Provas da Nascar voltarão a ter público a partir de 14 de junho

Depois de sete etapas de portas fechadas devido à pandemia de coronavírus, a fórmula Nascar permitirá um número limitado de espectadores em duas provas em junho.

Na primeira, no dia 14, no circuito de Homestead-Miami, na Flórida, mil militares da região sul do estado americano acompanharão o evento a convite dos organizadores.

Na etapa seguinte, em 21 de junho, no Talladega Superspeedway (Alabama), a capacidade permitida será expandida para 5.000 espectadores, informou nesta terça-feira (9) a Nascar.

"Temos um enorme respeito e apreço pela responsabilidade de trazer convidados de volta aos nossos eventos", disse Daryl Wolfe, vice-presidente executivo e diretor de operações e vendas da Nascar.

"Acreditamos que implementar esse processo metódico é um passo importante para o esporte e o futuro dos eventos esportivos ao vivo", afirmou.

Todos os fãs que participarem dessas corridas serão verificados antes de entrar, e terão de usar uma máscara facial e manter uma distância mínima de dois metros de outros espectadores, entre outras medidas preventivas.

Depois de ser suspensa, assim como outros eventos esportivos em março, a Nascar retomou as atividades em meados de maio com corridas sem a presença de público nos estados da Carolina do Sul, Carolina do Norte, Tennessee e Geórgia.

Outros esportes nos Estados Unidos, como o golfe, também estão se preparando para receber o público novamente.

Na segunda-feira, os encarregados do circuito profissional de golfe americano (PGA) anunciaram que reabrirão as portas no Memorial Tournament, em Dublin (Ohio), de 16 a 19 de julho.