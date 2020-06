Ataque jihadista mata 59 na Nigéria, informam milicianos e líder local

Combatentes do grupo Estado Islâmico da África Ocidental (Iswap, sigla em inglês) mataram 59 pessoas em um ataque contra uma aldeia de pastores situada no noroeste da Nigéria, informaram à AFP milicianos e um funcionário local.

Os responsáveis pelo ataque chegaram à aldeia de Felo, no distrito de Gubio (estado de Borno), por volta das 14h GMT, matando 59 moradores, segundo o líder da milícia antijihadista Babakura Kolo, cujo balanço foi confirmado por outro miliciano e uma autoridade local. Segundo Kolo, "alguns foram baleados e outros, atropelados por jihadistas".

O ataque foi uma resposta ao assassinato de combatentes jihadistas pela milícia local, que protegia o gado da aldeia, informou o líder local, que não quis ser identificado. O roubo constante de gado levou os moradores a criar uma milícia para proteger a aldeia, explicou o miliciano Ibrahim Liman, que também reportou a cifra de 59 vítimas. Os milicianos "perseguiram os insurgentes" pela montanha, matando alguns deles em uma troca de tiros, assinalou.

O distrito de Gubio, localizado a 80 km da capital regional, Maiduguri, é alvo frequente dos jihadistas do Iswap. Em resposta, mais de 100 milicianos e caçadores tradicionais foram mobilizados por autoridades locais para proteger a localidade e seus arredores.

O Iswap é uma facção dissidente do Boko Haram, do qual se separou em 2016. Ele aumentou o número de ataques contra o Exército nos últimos dois anos, mas, em meses recentes, foram registrados vários ataques do grupo contra civis.