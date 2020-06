UE revisa regras para encorajar empréstimos bancários

O Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu revisou regras, a fim de encorajar que os bancos emprestem a companhias e também a pessoas do bloco. Em comunicado, o Parlamento Europeu afirma que o relaxamento "temporário e direcionado" nas regras prudenciais para bancos da UE e supervisores mantém o sistema bancário estável, com capacidade para mitigar o "impacto severo" da pandemia de coronavírus.



A nota diz ainda que os deputados do comitê concordaram em introduzir um filtro prudencial temporário para calcular perdas acumuladas desde 31 de dezembro de 2019 e "neutralizar seu impacto", diante do "extraordinário impacto" da covid-19 e dos "níveis extremos de volatilidade nos mercados financeiros", que levaram a um aumento nos retornos para a dívida pública e a perdas não realizadas sobre os ativos de dívida pública que já eram detidos pelos bancos.