Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira em um mercado que continua avaliando as consequências de um acordo entre os principais exportadores de petróleo para estender cortes de produção.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou em US$ 41,18 em Londres, alta de 0,9% em relação ao fechamento de segunda-feira.

Enquanto isso, em Nova York, o barril do WTI para entrega em julho subiu 2%, a US$ 38,94.