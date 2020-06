Peru supera os 200.000 casos do novo coronavírus

O Peru, o oitavo país com mais contagiados por COVID-19 no mundo, superou nesta terça-feira (9) os 200.000 infectados, segundo o Ministério da Saúde.

A cifra de mortos subiu para 5.738, um aumento de 167 nas últimas 24 horas, enquanto os contagiados somaram 203.736, com 4.040 novos casos, segundo o balanço mais recente do Ministério.

Embora os hospitais de Lima estejam à beira do colapso, aparecem alguns sinais de esperança: o coronavírus está cedendo na Amazônia peruana, que no começo foi a região mais castigada do país, segundo dados oficiais.

O Peru está em confinamento nacional obrigatório há 12 semanas e agora é o oitavo país do mundo com mais casos de COVID-19, superando França, Alemanha e Irã.

A economia do país, que até fevereiro era muito dinâmica, está semiparalisada, mas sindicatos empresariais têxteis começaram a exigir a retomada imediata da produção e das vendas. O PIB peruano encolheu 16% em março e 3,39% no primeiro trimestre de 2020.

O primeiro caso foi detectado no Peru em 6 de março e os 100.000 contágios foram superados em 20 de maio. O país é o segundo da América Latina em casos de coronavírus atrás do Brasil. Em número de mortos é o terceiro, depois do Brasil e do México.

Com 33 milhões de habitantes, o país mantém toque de recolher noturno e fronteiras fechadas.