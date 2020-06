Comunicado do Business Wire :Bentley Systems, Incorporated

A Bentley Systems, Incorporated, líder global no fornecimento de serviços abrangentes de software e gêmeos digitais para o avanço de projeto, construção e operações de infraestrutura, anunciou hoje que liberou o acesso aos softwares LEGION Simulatore OpenBuildings Station Designer sem cobrança de taxas de licenciamento, até 30 de setembro de 2020, para que os gestores de instalações possam incorporar metodologias de simulação de pedestres junto a suas equipes de planejamento, projeto e operações.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200609005762/pt/

Canto superior esquerdo: modelo 3D de uma operação de varejo criada usando o OpenBuildings Station Designer. Embaixo, à esquerda: plantas 2D que são importadas para o LEGION Simulator (direita) para testar dois cenários. Os exemplos mostrados estão com taxas de ocupação de 75% (superior) e 25% (inferior) para atender aos requisitos de distanciamento social. (Photo: Business Wire)

Com o distanciamento social e o gerenciamento de multidões como foco das preocupações globais, os softwares OpenBuildings Station Designer e LEGION Simulator podem ajudar proprietários de estações, empresas de planejamento e projeto, e operadores de instalações a desenvolver modelos, simular o movimento e analisar o tráfego de pessoas, e otimizar a utilização do espaço dos ativos de infraestrutura, como estações de trem e metrô, aeroportos, complexos comerciais e de varejo, hospitais e estádios. O ambiente BIM do OpenBuildings Station Designer fornece contexto 3D para a simulação de pedestres incluída no LEGION, para criar um gêmeo digital operacional para melhorar a segurança, a eficiência e a segurança, enquanto atenua os riscos.

O LEGION Simulator ajuda os usuários a resolver novos desafios de planejamento e operações em:

-- validar planos de distanciamento social, ajudando a garantir operações seguras;

-- garantir a maximização do espaço, a distribuição de atividades e a saída/entrada controlada;

-- modelar estratégias seguras e confortáveis para encontrar rotas e planos de evacuação; e

-- fornecer revisões virtuais e colaborativas de planejamento, projeto e operações.

Além disso, o LEGION Simulator e o OpenBuildings Station Designer oferecem os benefícios contínuos a longo prazo de um ambiente de colaboração BIM que evita silos de dados, atrasos de coordenação e outras limitações resultantes da separação dos fluxos de trabalho de planejamento e design.

"Estamos passando por momentos extraordinários e as mudanças serão uma realidade constante nos próximos meses e anos. O OpenBuildings Station Designer e o LEGION Simulator da Bentley permitem que projetistas, arquitetos, engenheiros e operadores apliquem abordagens digitais duplas para resolver os desafios atuais de projeto e operação com mais rapidez, eficiência e segurança em estações ferroviárias e de metrô, aeroportos e outros prédios e instalações públicas," afirma Ken Adamson, Vice-Presidente de Integração de Design da Bentley.

"A Atkins colabora com sucesso com o LEGION há mais de 20 anos, e esperamos desenvolver nossa própria liderança no Covid-19 e no setor de transportes, aplicando simulações do LEGION para distanciamento social em resposta a solicitações de nossos clientes dos metrôs de Hong Kong , Cingapura, Dubai e Arábia Saudita ", disse Cameron MacDonald, Diretor Técnico e Consultor de Operações da Atkins, membro do Grupo SNC-Lavalin.

Visite a página do LEGION para saber mais sobre o LEGION Simulator e o OpenBuildings Station Designer, e acesse LEGION e distanciamento social para saber mais sobre a oferta de isenção de taxa de assinatura do LEGION.

Imagem:OpenBuildings Station Designer e LEGION

Legenda: Canto superior esquerdo: modelo 3D de uma operação de varejo criada usando o OpenBuildings Station Designer. Embaixo, à esquerda: plantas 2D que são importadas para o LEGION Simulator (direita) para testar dois cenários. Os exemplos mostrados estão com taxas de ocupação de 75% (superior) e 25% (inferior) para atender aos requisitos de distanciamento social.

O LEGION e o OpenBuildings Station Designer fazem parte dos esforços amplos da Bentley para fornecer recursos e informações úteis para ajudar as organizações de usuários e os usuários finais a enfrentar os desafios atuais com sucesso. Para mais informações sobre a resposta da Bentley aos desafios de trabalhar em casa e outras ofertas de software, acesse www.bentley.com/en/workingfromhome.

Sobre o OpenBuildings Station Designer

O OpenBuildings Station Designer permite que profissionais de múltiplas disciplinas, como Projetistas, Arquitetos e Engenheiros Mecânicos, Elétricos e Estruturais, colaborem em tempo real para projetar, analisar, visualizar e simular ativos de infraestrutura, como estações ferroviárias e de metrô, aeroportos, complexos comerciais e de varejo, hospitais e estádios. Projetos de qualquer tamanho, forma e complexidade podem se beneficiar deste que é a única aplicação de design que integra plenamente a simulação de movimento de pessoas, através do LEGION Simulator.

Sobre o LEGION Simulator

O LEGION Simulator permite simulação de evacuação rápida e cientificamente validada, tanto em operações básicas como em qualquer cenário que as equipes de operações possam desejar testar. Ele pode validar perfeitamente novas entradas e saídas, estratégias de filas, barreiras de separação de fluxo e quaisquer outras mudanças físicas ou operacionais nos espaços públicos. Os usuários podem reduzir o risco e aumentar a segurança de suas instalações por meio de modelos de fonte única de verdade que permitem uma colaboração e alinhamento mais fáceis entre as equipes de planejamento, design, operações e segurança.

Sobre a Bentley Systems

Bentley Systems é uma fornecedora líder global de soluções de software para engenheiros, arquitetos, profissionais geoespaciais, construtores e operadores-proprietários para projetos, construções e operações de infraestrutura. Baseados no MicroStation, os softwares de engenharia e BIM da Bentley, bem como seus serviços de gêmeos digitais na nuvem, melhoram a entrega do projeto (ProjectWise) e o desempenho dos ativos (AssetWise) de transporte e outras obras públicas, utilidades, plantas industriais e de recursos, e instalações comerciais e institucionais.

A Bentley Systems emprega A Bentley Systems emprega mais de 3.500 colegas e gera uma receita anual de mais de US$ 700 milhões em 172 países. Desde sua fundação em 1984, a empresa continua a ser administrada majoritariamente pela propriedade de seus cinco irmãos Bentley fundadores. www.bentley.com

Bentley, o logotipo da Bentley, AssetWise, LEGION, LEGION Simulator, MicroStation, Open Buildings, OpenBuildings Station Designer e ProjectWise são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas filiais integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200609005762/pt/

Press Contact: Rodrigo Moraes 11 2823-2686 Rodrigo.Moraes@bentley.com Siga-nos no Facebook: @BentleyBrasil

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.