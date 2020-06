FMI: não devemos perder 'grandes oportunidades' com reabertura das economias

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta terça-feira, 9, que a retomada das atividades econômicas traz consigo oportunidades que devem ser aproveitadas pelos países.



"À medida que as economias reabrem, não devemos perder as grandes oportunidades - compartilhar os benefícios da transformação digital mais amplamente, para colocar a economia em um caminho mais sustentável, evitar mudanças catastróficas de clima e aumentar os investimentos nas pessoas, especialmente em saúde e educação", afirmou.



Durante evento virtual promovido pela Câmara de Comércio dos EUA nesta manhã, Georgieva destacou que a menos que se aja agora, "podemos olhar para essa crise como um momento de grande reversão". "Ao invés disso, vamos avançar e colocar a economia global em uma trajetória positiva para uma grande transformação", sugeriu.