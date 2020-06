OPAS: inverno e furacões ameaçam combate à COVID-19 nas Américas

A Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) afirmou nesta terça-feira (9) que "ameaças sazonais", como a chegada do inverno austral e a temporada de furacões no hemisfério norte, podem dificultar o combate à COVID-19 no continente americano.

"Enquanto a nossa região trabalha em conjunto para conter a propagação da COVID-19, devemos começar a nos planejar agora para um desafio apavorante que pode piorar nossa situação: o clima", alertou em coletiva de imprensa a diretora da OPAS, Carissa Etienne.

"Na América do Sul, nossa resposta à pandemia será afetada pela chegada do inverno, enquanto a temporada de furacões complicará nossos esforços na América do Norte e Central, especialmente no Caribe", acrescentou.

A região das Américas concentra atualmente quase metade dos 7,1 milhões de casos e das 406.000 mortes globais por COVID-19, mas Estados Unidos é o país com mais casos do mundo e Brasil o terceiro.

Diante do início do inverno no hemisfério sul em 21 de junho, Etienne afirmou que não há dados que indiquem que a temperatura ou a umidade influenciem na propagação do coronavírus, mas há evidências de que essa estação aumenta as infecções respiratórias, como gripe e pneumonia.

Isso gera problemas não apenas para a população, que corre maior risco de infecção grave da COVID-19, mas também para os sistemas de saúde, que deverão lidar com a pandemia e com o pico de doenças respiratórias, com o agravante de que os sintomas são parecidos e podem dificultar o diagnóstico de COVID-19, explicou.

"A vacinação precoce para prevenir casos graves de gripe é mais crucial do que nunca", enfatizou a diretora da OPAS, pedindo aos países para adaptarem as campanhas de imunização às medidas de distanciamento social, por exemplo, vacinando em estacionamentos de supermercados ou em escolas vazias para evitar entrar nos centros médicos.