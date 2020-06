Comunicado do Business Wire :AMAALA

A AMAALA, o destino de ultra luxo localizado ao longo da costa noroeste da Arábia Saudita, nomeou a Saudi Arabian Parsons Limited (Parsons), que, após uma licitação, recebeu o contrato de supervisão da construção. O fornecedor de soluções ativadas digitalmente assume o papel de engenheiro, supervisionando a execução das obras atualmente em andamento na Fase I de Triple Bay.

Managing Director of Saudi Arabian Parsons Ltd, Ken Murray with Chief Executive Officer of AMAALA, Nicholas Naples (Photo: AETOSWire)

A Binyah, uma empresa saudita de infraestrutura imobiliária, une-se à Parsons no local, realizando escavações, aterros e terraplanagens necessários para atingir os níveis de formação e classificação da Fase I do plano mestre de Triple Bay.

Nicholas Naples, diretor executivo da AMAALA, declarou: "É um prazer trabalhar com duas empresas de prestígio em um projeto dessa escala. Estamos muito satisfeitos com o progresso até o momento e congratulamo-nos com o conhecimento e a experiência que Parsons e Binyah trouxeram para o desenvolvimento do destino. Comemoramos um momento marcante em nossa história, quando o trabalho no local começou, e estamos ansiosos para trabalhar em estreita cooperação para dar vida à nossa visão de Triple Bay. Juntos, entregaremos um destino de ultra luxo para as gerações futuras em todo o mundo, aninhado na visão de longo prazo do Reino da Arábia Saudita."

A equipe ambiental da AMAALA está guiando a Parsons e a Binyah no local da AMAALA para supervisionar todas as etapas do desenvolvimento, garantindo que o trabalho esteja sendo realizado dentro de suas diretrizes ambientais e de sustentabilidade.

Comentando sobre a assinatura, Ken Murray, diretor administrativo da Saudi Arabian Parsons Limited,disse: "Como um desenvolvimento icônico no Reino, a AMAALA deve se tornar um destino proeminente para viajantes de todo o mundo. A Parsons está entusiasmada por se juntar à equipe de entrega, e esperamos apoiar o desenvolvimento de Triple Bay e continuar nossa participação orgulhosa na entrega do Vision 2030 para a Arábia Saudita."

O diretor executivo da Binyah, engenheiro Fahad Al-Mesfir afirmou: "O acordo marcou um ponto de virada estratégico para a empresa, já que é o primeiro acordo comercial com a AMAALA a implementar os trabalhos preparatórios. A Binyah está trabalhando para fornecer os mais altos padrões de qualidade na implementação do projeto, o que contribuirá para alcançar as ambições da visão do Reino para 2030."

Situada na Reserva Natural Prince Mohammed bin Salman do outro lado de três comunidades exclusivas, a AMAALA dará vida aos desejos e ambições de uma comunidade apaixonada por moldar e viver momentos transformadores. O trio de comunidades da AMAALA - Triple Bay, The Coastal Development e The Island - representará três conjuntos diferentes de experiências para os visitantes.

-- O Triple Bay oferecerá um retiro de bem-estar totalmente holístico, instalações médicas de diagnóstico de última geração e tratamentos autênticos projetados para caracterizar o ambiente local. Triple Bay também abrigará uma comunidade esportiva e de entretenimento totalmente integrada.

-- The Costal Development está preparado para se tornar o centro definidor da arte contemporânea no Oriente Médio, abrigando um programa dinâmico de eventos emocionantes do calendário global de artes e cultura.

-- The Island será o lar tranquilo de uma comunidade artística exclusiva e um jardim botânico árabe em meio a uma coleção de esculturas.

Com foco na criação de viagens pessoais transformadoras inspiradas nas artes, no bem-estar e na pureza do Mar Vermelho, a AMAALA permitirá que os viajantes mergulhem nas melhores ofertas de bem-estar, artes, cultura, esportes e fitness, redefinindo a experiência do turismo de luxo.

*Fonte: AETOSWire

Muneira Al Adwani Executivo de conta sênior Hill+Knowlton E-mail: muneira.aladwani@hkstrategies.com Fone: +97145539543 Julia Gajcak Chefe de Comunicação e Eventos AMAALA E-mail: jgajcak@projects.pif.gov.sa Fone: +966532580725

