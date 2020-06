Milhares de manifestantes em Hong Kong para marcar aniversário da contestação

Milhares de manifestantes saíram às ruas nesta terça-feira (9) em Hong Kong para marcar o primeiro aniversário do histórico movimento de protesto na ex-colônia britânica, que atualmente tem dificuldades para mobilizar multidões em um contexto de prevenção do coronavírus e na pendência de uma nova lei sobre segurança nacional.

As muitas prisões, que significaram um duro golpe ao movimento, se somaram às medidas adotadas para combater a COVID-19.

O início dos protestos, às vezes violentos, foi em 9 de junho de 2019. Naquele dia, uma imensa multidão de pessoas de Hong Kong foi às ruas deste território semiautônomo para se opor a um projeto de lei que autorizava as extradições para a China continental.

Confrontos entre policiais e manifestantes rapidamente se tornaram frequentes, dividindo a população e afetando a reputação e a estabilidade do território.

Nesta terça, desafiando a proibição de se manifestar, milhares de pessoas foram às ruas ao anoitecer no coração financeiro do enclave, gritando palavras de ordem pró-democracia.

Os locais das manifestações, proibidas no contexto da prevenção do coronavírus, foram anunciados apenas uma hora antes para impedir que as forças de segurança estivessem cientes, o que não impediu a rápida ação policial para dispersar os manifestantes.

"Temos que sair às ruas para sermos ouvidos e para dizer ao regime que não vamos esquecer", disse à AFP Michel, um manifestante de 23 anos.

Nesta terça-feira, a chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, nomeada por Pequim e muito impopular, disse que "Hong Kong não pode arcar com esse caos", respondendo a perguntas da imprensa, e pediu a todas as partes "que aprendam a lição".

Os habitantes precisam "demonstrar que as pessoas de Hong Kong são cidadãos razoáveis e sensatos da República Popular da China", se quiserem manter suas liberdades e autonomia, disse Lam.

A ex-colônia britânica voltou à soberania chinesa em 1997, após um acordo que garantiu autonomia e liberdades territoriais desconhecidas no continente até 2047, de acordo com o princípio de "um país, dois sistemas".

- "Combate interminável" -

Na última década, nasceu em Hong Kong um movimento de protesto alimentado pelo medo de perder as liberdades nesta metrópole financeira.

Segundo especialistas, a margem de manobra da oposição de Hong Kong foi reduzida desde o ano passado.

"Não acho que o descontentamento tenha diminuído muito, mas o problema é que muitas ações não são autorizadas nas circunstâncias atuais", disse à AFP Leung Kai-chi, analista da Universidade Chinesa de Hong Kong (CUHK).

"As pessoas estão esperando por uma oportunidade. É claro que querem protestar novamente (...) mas não vão fazer isso sem pensar", avalia o diretor da Escola de Jornalismo da CUHK, Francis Lee.

A mobilização pró-democracia nasceu no ano passado com a rejeição ao projeto de extradição. Ainda que este texto tenha sido retirado de pauta depois, os manifestantes posteriormente expandiram suas demandas.

Agora, reivindicam, principalmente, o estabelecimento do sufrágio universal e uma investigação independente sobre o comportamento da polícia.

Todas essas demandas foram rejeitadas pelo Executivo local e por Pequim.

Em reação, a China decidiu adotar em Hong Kong uma lei que prevê punir atividades separatistas, "terroristas", subversão, ou interferência estrangeira no território.

Pequim garante que esta medida afeta apenas "uma pequena minoria" e que vai restaurar a confiança do mundo dos negócios.

A oposição teme, no entanto, que provoque repressão política no território de Hong Kong, semelhante à da China continental.

"Primeiro, [Pequim] fará as pessoas de Hong Kong perderem seus corações e almas e, depois, tentará forçá-las a serem leais", disse Kong Tsung-gan, ativista que escreveu três livros sobre o movimento de protesto.

Segundo ele, o povo de Hong Kong trava um "combate sem fim" e "terá que estar preparado para sofrer e sacrificar ainda mais do que até agora".

No ano passado, cerca de 9.000 pessoas foram detidas em Hong Kong por participarem dos protestos, e mais de 1.700 já foram acusadas.