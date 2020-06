Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje um contrato de vendas de três anos com a AGROINTELLI, uma desenvolvedora de soluções agrícolas inteligentes. A AGROINTELLI usa os sensores lidar da Velodyne na produção de seus porta-ferramentas autônomos Robotti que aumentam a eficiência nos campos e ajudam os agricultores profissionais a economizar tempo e dinheiro.

AGROINTELLI uses Velodyne lidar sensors in production of its Robotti autonomous tool carriers that increase efficiency on fields and help professional farmers save time and money. (Photo: AGROINTELLI)

O Robotti usa os sensores Puck? da Velodyne para uma navegação segura e eficiente em terras agrícolas. Ele suporta uma ampla gama de equipamentos, como semeadora de precisão, semeadora mecânica entre linhas e semeadora. O Robotti realiza operações agrícolas altamente precisas e específicas do local, que incluem preparação de sementeiras, semeadura, capina, fertilização, pulverização e corte.

O Robotti é adequado para fazendas convencionais e orgânicas, bem como na agricultura de conservação. Os agricultores podem deixar o robô trabalhar de forma autônoma ou controlá-lo manualmente a partir de um tablet usando um aplicativo. Projetado com atenção intransigente à segurança, o Robotti foi desenvolvido para reagir com rapidez e precisão caso ocorra risco de acidente.

"O Robotti é uma poderosa ferramenta de automação para aumentar a produtividade agrícola", disse Tommy E. Madsen, CTO na AGROINTELLI. "Ele tem as mesmas capacidades de um trator menor, mas pode concluir as operações sem um motorista. Os sensores lidar da Velodyne são essenciais para ajudar o Robotti a iniciar uma nova era agro-tech, na qual transportadoras autônomas de implementos se tornam comercialmente sustentáveis e integradas às operações agrícolas diárias."

"A inovação da AGROINTELLI em tecnologias e equipamentos de automação sustentável está moldando o futuro da produção agrícola", afirmou Erich Smidt, diretor executivo da Europa, Velodyne Lidar. "O Robotti demonstra como os sensores Velodyne permitem precisão e segurança em veículos autônomos. Tecnologias de automação como o Robotti ajudam a resolver a escassez de mão-de-obra qualificada voltada para as fazendas e a necessidade de lidar com o cultivo na estação sem usar produtos de proteção à colheita."

Os sensores Velodyne Puck fornecem uma rica percepção computadorizada de dados 3D que permite a detecção de objetos e espaço livre em tempo real para uma navegação segura e uma operação confiável. O modelo Puck é um sensor lidar bastante compacto com alcance de 100 metros. Sua confiabilidade, eficiência energética e visão do entorno fazem dele uma solução ideal para aplicações autônomas de baixa velocidade economicamente viáveis.

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

