Morre o presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza

O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, morreu de um ataque cardíaco, informou o governo do país africano nesta terça-feira (9) em sua conta oficial do Twitter.

"O governo da República do Burundi anuncia com grande tristeza a inesperada morte de Sua Excelência Pierre Nkurunziza, presidente da República do Burundi (...) devido a um ataque no coração em 8 de junho de 2020", informou o tuíte.

Nkurunziza, um evangelista que acreditava ter sido escolhido por Deus para governar o país do leste da África, chegou ao poder em 2005, eleito pelo Parlamento.

Sua controversa decisão de concorrer a um terceiro mandato em 2015 mergulhou o país em uma forte crise marcada por atos violentos que causaram pelo menos 1.200 mortes, centenas de milhares de deslocados e uma forte repressão da oposição e dos meios de comunicação.

Sua morte ocorreu logo após as eleições nas quais seu sucessor, Evariste Ndayishimiye, foi eleito para um mandato de sete anos como presidente.

Em princípio, Ndayishimiye deveria tomar posse em agosto.

Segundo um comunicado da presidência do Burundi, Nkurunziza foi hospitalizado no fim de semana e sua saúde "mudou repentinamente" na segunda-feira, quando seu coração deixou de bater.

O país manterá o luto oficial por uma semana a partir de hoje, indicou o comunicado.