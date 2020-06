O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, morreu de um ataque cardíaco, informou o governo do país africano nesta terça-feira (9) em sua conta oficial do Twitter.

"O governo da República do Burundi anuncia com grande tristeza a inesperada morte de Sua Excelência Pierre Nkurunziza, presidente da República do Burundi (...) devio a um ataque no coração em 8 de junho de 2020", informou o tuíte.