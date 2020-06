Nova Délhi pode atingir meio milhão de infectados por coronavírus em julho

A capital da Índia, Nova Délhi, pode superar meio milhão de infectados pelo novo coronavírus no fim de julho, anunciou nesta terça-feira o governo local.

A megalópole de 20 milhões de habitantes registrou até o momento 874 mortes por COVID-19, de 29.943 casos confirmados. Muitas pessoas citam hospitais e funerárias saturados.

"Precisaremos de pelo menos 80.000 leitos para 550.000 contaminações em Délhi até 31 de julho", disse Manish Sisodia, vice-governador da capital indiana, após uma reunião sobre a crise de saúde.

Ele afirmou que o número de pacientes do novo coronavírus em Délhi será de 44.000 em 15 de junho, 100.000 em 30 de junho e 225.000 em 15 de julho.

O balanço oficial da pandemia na Índia atualmente registra 7.466 mortos e 266.598 casos.

As previsões foram anunciadas no momento que a Índia flexibiliza o confinamento estrito iniciado em março no país e que teve graves consequências econômicas.

Especialistas acreditam que o pico da epidemia de COVID-19 ainda não aconteceu na Índia.