Comunicado do Business Wire :Latin Recording Academy

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® outorgou a Bolsa Julio Iglesias a Mar Giménez Marín, 22 anos, estudante de piano e voz. A Bolsa de Estudo Prodígio- criada há seis anos para apoiar a educação musical e os gêneros de música latina-tem um valor máximo de US$ 200 mil e permite a Giménez Marín estudar quatro anos na Berklee College of Music, em Boston, iniciando no outono de 2020.

A estudante, nascida em Zaragoza, Espanha, foi selecionada pelo comitê de bolsas da Fundação entre um grupo altamente competitivo de centenas de candidatos de todo o mundo.

"Estou muito feliz em outorgar nossa sexta Bolsa de Estudo Prodígio a uma estudante de música talentosa, para cobrir os custos de uma graduação em Berklee", disse Manolo Díaz, vice-presidente sênior da Fundação Cultural Latin GRAMMY. "Através da impressionante generosidade de um ícone da música como Julio Iglesias, podemos apoiar a educação das próximas gerações de criadores de música latina."

"Mar é uma pianista e vocalista muito talentosa e estou satisfeito por poder ajudá-la a realizar o sonho de obter sua educação musical em uma instituição tão prestigiada quanto a Berklee. Contribuir para aperfeiçoar o talento dos estudantes de música latina, com a ajuda da Fundacão Cultural Latin GRAMMY, é algo de que me orgulho", disse Iglesias.

Desde criança, Giménez Marín já compunha músicas originais inspiradas em seus artistas favoritos, como Chavela Vargase Joaquín Sabina. Iniciou seus estudos na Escola de Música Criativa de Madri-desenvolvendo sua formação profissional como cantora e compositora-e expressa que se sente em dívida com o folclore, sendo esse gênero o motor que a levou a decidir dedicar sua vida à música.

"Sou imensamente grata a Julio Iglesias e à Fundação Cultural Latin GRAMMY por me oferecerem esta grande oportunidade que me ajudará a me tornar uma profissional de música capaz, sob a liderança dos melhores educadores", disse Giménez Marín. "Tenho muito a retribuir à música latina, mas não será uma compensação, será uma proposta genuína e profissional."

"A Berklee agradece nossa parceria com a Fundação Cultural Latin GRAMMY e Julio Iglesias nesta bolsa de estudos", disse o presidente da Berklee, Roger H. Brown. "O apoio de Julio e da Fundação dá a um jovem músico talentoso a oportunidade de estudar na Berklee, ao mesmo tempo em que fortalece os laços da faculdade com a cultura e a música latinas. Damos as boas-vindas a Mar e estamos ansiosos para seguir seu progresso.

Até agora, a Fundação Cultural Latin GRAMMY já doou a extraordinária quantia de US$ 5 milhões em bolsas de estudo, subvenções e instrumentos musicais, além de patrocinar eventos educacionais nos Estados Unidos e na Ibero-América. Os artistas que anteriormente co-patrocinaram as Bolsas de Estudo Prodígio são Enrique Iglesias (2015), Juan Luis Guerra (2016), Miguel Bosé (2017),Carlos Vives(2018) eEmilio e Gloria Estefan (2019).

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® foi instituída pela Academia Latina da Gravação? para promover a consciência e a valorização internacional das contribuições significativas da música latina e de seus criadores para a cultura mundial e para proteger seu rico patrimônio e legado musical. O principal foco beneficente da Fundação é fornecer bolsas de estudos para estudantes de música latina com necessidades financeiras, bem como conceder subvenções para estudiosos e organizações em todo o mundo para a pesquisa e preservação dos variados gêneros de música latina. Para informações adicionais, visite o site da Fundação Latin GRAMMY: www.fundacionculturallatingrammy.com. Para as últimas notícias e conteúdo exclusivo, junte-se às nossas redes sociais em @latingrammyfdn no Twitter e Instagram e Latin GRAMMY Cultural Foundation no Facebook.

SOBRE A BERKLEE:

A Berklee foi fundada sob o revolucionário princípio de que a melhor maneira de preparar os alunos para carreiras musicais é através do estudo e prática da música contemporânea. Durante 70 anos, a universidade evoluiu para refletir o estado atual da indústria da música, liderando o caminho com estudos de bacharelado em performance, administração de negócios/gestão de música, composição musical, musicoterapia, qualificação de filmes e muito mais. Em junho de 2016, o Conservatório de Boston se fundiu com a Berklee, criando o maior e mais dinâmico campo de treinamento do mundo para música, dança, teatro e profissões relacionadas. Com foco na aprendizagem global, o campus da Berklee em Valência, Espanha, oferece programas de pós-graduação e oportunidades para se estudar no exterior, enquanto a Berklee Online oferece programas de ensino à distância em todo o mundo, com aulas de extensão e programas de concessão de diplomas. A Berklee City Music Network oferece programas pós-escola para adolescentes que precisam de cuidados em mais de 40 estabelecimentos nos EUA e Canadá. Com um corpo discente representando mais de 100 países com estudantes internacionais de graduação e pós-graduação (33% e 53%, respectivamente) e estudantes e professores que obtiveram mais de 360 GRAMMYs® e Latin GRAMMYs?, a Berklee é o laboratório de aprendizado mais importante do mundo para o panorama da música de hoje e de amanhã. Saiba mais em berklee.edu.

SOBRE JULIO IGLESIAS:

Julio Iglesias é o artista mais célebre da história da música latina. Iglesias é ganhador do GRAMMY® e foi Personalidade do Ano 2001 da Academia Latina da GravaçãoTM. Em 2019, ele recebeu o Lifetime Achievement Awardda Recording AcademyTM, a entidade que concede o GRAMMY, como um prêmio pelo conjunto da carreira com a qual se tornou o artista latino com mais vendas de todos os tempos, com mais de 300 milhões de discos vendidos, em 14 idiomas.

