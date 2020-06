Reino Unido se aproxima de 50.000 mortes atribuídas ao coronavírus

O número de mortes suspeitas e confirmadas por coronavírus no Reino Unido se aproxima de 50.000, de acordo com os dados do Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) publicados nesta terça-feira.

O organismo contabilizou, até 29 de maio, 49.989 casos nos quais a COVID-19 figura como causa provável ou certa da morte nas certidões de óbito.

Desde o início da crise, estes dados são superiores aos divulgados pelas autoridades de saúde britânicas, que registram apenas as mortes de pessoas que apresentaram resultado positivo ao teste de coronavírus: 40.597 até segunda-feira.

Nos dois casos, o Reino Unido aparece como o país mais afetado da Europa e o segundo no mundo, atrás dos Estados Unidos, apesar da dificuldade de comparação em função dos diferentes métodos de contabilidade utilizados em cada país.

Os dados do ONS também mostram que nas 10 semanas desde o início da pandemia em março, Inglaterra e País de Gales registraram 57.961 mortes a mais que a média dos últimos cinco anos.

O ministério da Saúde britânico anunciou 55 mortes na segunda-feira, o menor número desde 22 de março, véspera do início de um confinamento que está sendo flexibilizado atualmente.