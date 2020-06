Comunicado do Business Wire :IncellDx, Inc.

IncellDx, Inc., líder global em diagnósticos de célula única, anunciou a aprovação pelo Ministério da Saúde da Costa Rica de seu teste de última geração de HPV / câncer de colo do útero, o OncoTect 3Dx. Este novo teste é o único exame para detectar e quantificar simultaneamente três marcadores moleculares do câncer de colo do útero - superexpressão de oncogenes (mRNA E6, E7), proliferação e aneuploidia. Através do uso de citometria de fluxo de alto rendimento, 96 amostras de citologia cervical puderam ser testadas e resultaram em menos de 4 horas, sem necessidade de examinar as lâminas.

"Estamos muito satisfeitos por receber a aprovação do teste HPV OncoTect 3Dx, graças à perseverança de nossa equipe e à nossa cooperação internacional com a IncellDx", disse o Dr. Rodrigo Mora, Ph.D., Professor de Virologia Médica, Faculdade de Microbiologia, Universidade da Costa Rica. "Estamos ansiosos em começar a oferecer este teste às mulheres da Costa Rica, que atualmente correm o risco de excesso de tratamento. Agora, finalmente vamos ser capazes de distinguir e separar a infecção de HPV da doença de HPV para contribuir com a saúde de nossas mulheres e reduzir a carga psicológica associada com HPV."

Cerca de 1,9 milhão de mulheres estão em risco de contrair o câncer de colo do útero na Costa Rica, que é o 3o tipo de câncer feminino mais comum no país. A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) está diretamente associada ao desenvolvimento de lesões intraepiteliais do colo do útero e ao aumento do risco de câncer do colo do útero. O teste HPV OncoTect 3Dx ajuda na determinação de quais pacientes precisam ser avaliados ainda mais em relação à presença de neoplasia intraepitelial cervical de alto grau.

O Dr. Bruce Patterson, diretor executivo da IncellDx, acrescentou: "Agradecemos ao Dr. Mora e sua equipe o trabalho árduo realizado na validação deste exame voltado aos estágios do câncer de colo do útero, que utiliza o único teste no mundo que combina três biomarcadores moleculares em um único teste em células intactas de uma amostra de citologia à base de líquido. Este teste é a próxima etapa após a determinação da infecção com um genótipo de HPV de alto risco para estabelecer o comportamento biológico de infecções de alto risco por HPV, quando a grande maioria destas infecções não progride para o câncer de colo do útero."

Sobre a IncellDx, Inc.

A IncellDx, Inc., localizada em San Carlos, Califórnia, é uma empresa de diagnóstico molecular dedicada a revolucionar a assistência médica, uma célula de cada vez. Ao combinar o diagnóstico molecular com a análise celular de alto rendimento, a atenção da empresa se volta a doenças graves com risco de vida nas áreas de COVID-19, doenças infecciosas e oncologia, especificamente o câncer cervical (colo do útero), de cabeça e pescoço, pulmão, bexiga, mama e próstata.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200609005270/pt/

Hampton Carney, Paul Wilmot Communications hcarney@paulwilmot.com

acesse: http://incelldx.com/

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.