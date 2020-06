O príncipe Andrew, o terceiro filho da rainha Elizabeth II da Inglaterra, "falsamente" parece estar cooperando no caso do financista e suposto molestador de crianças Jeffrey Epstein, disse o procurador federal de Manhattan Geoffrey Berman nesta segunda-feira.

"Hoje, o príncipe Andrew mais uma vez tentou fingir publicamente que deseja e está disposto a cooperar com a investigação criminal em andamento sobre tráfico sexual e crimes relacionados cometidos por Jeffrey Epstein e seus associados, embora o príncipe não tenha dado uma entrevista às autoridades federais" sobre o assunto, disse Berman em comunicado.

No olho do furacão por sua amizade com Epstein, Andrew, 60 anos, se aposentou da vida pública britânica há alguns meses.