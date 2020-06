EUA/McEnany: presidente continua aberto a outro pacote de alívio econômico

Porta-voz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Kayleigh McEnany afirmou nesta segunda-feira, 8, que ele "continua aberto" a um eventual quarto pacote de auxílio à economia, no âmbito das medidas para apoiar o quadro diante da pandemia de coronavírus. Reportagens dos últimos dias na imprensa americana afirmam que a Casa Branca pode apoiar gastos de até US$ 1 trilhão, mas também relatam divergências entre a situação republicana e a oposição democrata no Congresso sobre quais devem ser as prioridades.



Durante entrevista coletiva, a porta-voz disse que a percepção do governo é que a reabertura econômica "tem ocorrido em segurança". Além disso, voltou a defender o trabalho das forças de segurança para conter a violência em protestos nos últimos dias em cidades do país por causa da morte de George Floyd por um policial branco em Minneapolis. "Os protestos ficaram pacíficos nos últimos dias por causa das medidas tomadas pelo governo" federal", argumentou McEnany, no momento em que Trump sofre críticas por sua postura linha-dura que, para alguns, insuflou mais distúrbios recentes.



A porta-voz ainda voltou a criticar a China por ter avançado recentemente para reforçar seu controle sobre Hong Kong. "O presidente tem deixado muito claro que a China passou de um sistema 'Um país, dois sistemas' para 'um sistema, um país'", afirmou ela sobre a autonomia de Hong Kong em relação a Pequim, que os EUA desejam preservar, em mais um foco recente da tensão entre as duas potências.