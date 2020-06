Ex-presidente da Audi será julgado em setembro na Alemanha por 'dieselgate'

O ex-presidente da Audi, Rupert Stadler, será julgado a partir de 30 de setembro na Alemanha pelo "dieselgate", o escândalo dos motores a diesel manipulados, anunciou nesta segunda-feira (08) o tribunal regional de Munique.

Stadler e outros três executivos ou ex-executivos da Audi deverão comparecer diante dos juízes especializados em infrações econômicas pelas acusações de "fraude", "emissões de certificados falsos" e "propaganda enganosa".

A promotoria acusa Stadler, de 57 anos, de ter lançado no mercado cerca de 434.000 veículos a diesel equipados com um programa que falsificava as emissões de dióxido de nitrogênio, apesar de ter sido informado da manipulação "o mais tardar no final de setembro de 2015".