Cristobal reduz para depressão tropical e causa fortes chuvas no sudeste dos EUA

A tempestade Cristobal foi reduzida a uma depressão tropical nesta segunda-feira (08) enquanto fortes chuvas e tempestades atingiram os estados da Flórida e Luisiana, no sudeste dos Estados Unidos, anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC).

A terceira tempestade da temporada no Atlântico atracou na costa de Luisiana no domingo, com ventos de até 80 km/h pela noite.

Mas desde então os ventos enfraqueceram para cerca de 56 km/h à medida em que o fenômeno entra no continente. O NHC a rebaixou para depressão tropical.

"Fortes chuvas, inundações e tempestades ciclônicas continuam ao longo da costa do Golfo, do sudeste de Luisiana à Florida", disse o NHC em seu boletim das 09H00 GMT (06H00 Brasília).

Espera-se que Cristobal deixe até 38 centímetros de chuva em algumas partes da costa e que se enfraqueça ainda mais enquanto avança para o norte por Arkansas e Misuri, na segunda e terça-feira, antes de seguir para a região dos Grandes Lagos na quarta.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que assinaria uma declaração de emergência que permita Louisiana desbloquear fundos federais para resolver a situação.

O NHC manteve seu alerta de "risco de inundações que podem colocar em risco a vida das pessoas" entre a área que abrange a foz do rio Misisipi e Ocean Springs, a cerca de 140 km de distância. Mas emitiu um aviso de risco de tempestade tropical em uma área que se estendia para a Flórida.

Segundo os meteorologistas americanos, a temporada de furacões de 2020, que se estende entre 1o de junho e 30 de novembro, será provavelmente mais ativa do que o normal no Atlântico, onde são esperados entre três e seis furacões de categoria 3 ou superior.