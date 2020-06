Chefe da Otan destaca compromisso dos EUA na Aliança

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, comemorou nesta segunda-feira o crescente compromisso militar dos Estados Unidos dentro da Aliança, mas se recusou a comentar sobre um eventual projeto de retirada das tropas americanas na Alemanha.

"Não quero comentar sobre vazamentos ou especulações da mídia. Mas posso dizer que estamos em constante consulta com os Estados Unidos e outros aliados sobre a posição e presença de suas forças na Europa", disse Stoltenberg.

O ex-primeiro ministro norueguês anunciou mais tarde no Twitter que havia conversado com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a necessidade de "manter a Otan forte em um mundo cada vez mais competitivo".

O Wall Street Journal informou na sexta-feira que Trump pediu ao Pentágono que reduzisse em 9.500 o número de militares permanentes na Alemanha, atualmente de 34.500.

Washington ainda não confirmou oficialmente esse suposto plano, que segundo analistas reduziria significativamente o peso dos Estados Unidos na defesa militar na Europa.

Embora o chefe da diplomacia alemã Heiko Maas tenha manifestado preocupação com essa decisão, o primeiro-ministro polonês Mateusz Moriawiecki disse no sábado que espera que parte do contingente se estabeleça na Polônia.

"Nos últimos anos, vimos um aumento adicional da presença americana na Europa. Não se trata apenas da Alemanha", disse o chefe da Otan, explicando que os Estados Unidos estão liderando, por exemplo, um grupo tático da Aliança na Polônia.