EUA proíbe entrada de ex-alto funcionário da Guatemala acusado de corrupção

Os Estados Unidos proibiram a entrada no país do ex-secretário particular do ex-presidente da Guatemala, Álvaro Colom (2008-2012), assim como de seus familiares diretos, por "sua participação significativa na corrupção", disse nesta segunda-feira (08) o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo.

Gustavo Adolfo Alejos Cámbara "esteve envolvido em atos corruptos que minaram o Estado de direito e a confiança do povo guatemalteco nas instituições democráticas, nos funcionários e nos processos públicos de seu governo", afirmou Pompeo em um comunicado.

Alejos, de 53 anos, está em prisão preventiva em seu país depois de ser processado por vários crimes de corrupção.