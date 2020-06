Presidente de México garante ter boa saúde após contágio de alto funcionário

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, garantiu nesta segunda-feira que está com boa saúde e que não fará o teste para detectar o novo coronavírus enquanto não apresentar sintomas, após confirmar o contágio do chefe da Previdência Social do país, Zoé Robledo.

"Não farei o teste porque não tenho os sintomas. Felizmente estou bem e me cuido", disse o presidente em sua coletiva de imprensa diária, regularmente assistida por Zoé Robledo, diretor do Instituto Mexicano de Previdência Social (IMSS).

"Não houve nenhum problema na presidência, (entre) os que estão mais próximos, a distância é mantida", acrescentou.

O México, com 127 milhões de habitantes, é o segundo país depois do Brasil com mais mortos na América Latina.