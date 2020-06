Príncipe Andrew nega falta de cooperação com a justiça no caso Epstein

O príncipe Andrew, terceiro filho da rainha Elizabeth II da Inglaterra, negou nesta segunda-feira que se recusou a cooperar com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos na investigação sobre o falecido bilionário Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia.

"O duque de York ofereceu sua ajuda como testemunha ao Departamento de Justiça em pelo menos três ocasiões este ano", afirmaram seus advogados.

No olho do furacão por sua amizade com Epstein, Andrew, de 60 anos, se afastou da vida pública britânica há alguns meses.

O procurador federal de Manhattan, Geoffrey Berman, afirmou em março que o príncipe "fechou a porta" a qualquer cooperação com a justiça americana sobre o empresário acusado de tráfico de menores.

Esta afirmação é falsa, afirmaram os advogados do príncipe Andrew.