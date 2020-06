Polônia fecha temporariamente minas de carvão com casos de coronavírus

A Polônia anunciou nesta segunda-feira (8) o fechamento temporário de 12 minas de carvão após um aumento importante dos contágios por coronavírus em uma área do sul do país.

A maior parte dos novos casos registrados na Polônia, cuja energia elétrica depende em 80% do carvão, envolve trabalhadores da 12 minas e suas famílias, de acordo com o ministério da Saúde.

"A partir de amanhã (terça-feira) vamos suspender os trabalhos em duas minas do grupo JSW e em 10 minas do grupo PGG durante três semanas", disse o vice-primeiro-ministro Jacek Sasin, em referência a minas de carvão controladas pelo Estado que estão entre as maiores da Europa.

Todas ficam na região da Silésia, que registra o maior número de contágios atualmente.

Os fechamentos não afetarão a produção de energia na Polônia, já que o país tem um importante armazenamento de carvão local e importado.

A Polônia, com 38 milhões de habitantes, registra 26.780 casos de COVID-19 e 1.161 mortes.

O país decretou o confinamento da população quando tinha poucos casos, o que poderia explicar a taxa de mortalidade menor que a de vários países do oeste da Europa.

O país vai organizar eleições presidenciais em 28 de junho. O pleito estava previsto para 10 de maio, mas foi adiado devido à pandemia.