Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

De acordo com a previsão econômica de referência da Moody's Analytics, o PIB mundial real vai cair 4,5% este ano como resultado da COVID-19. Nosso argumento básico para os EUA sugere que levará até meados da década para que a economia retorne ao pleno emprego. Mark Zandi, economista-chefe da Moody's Analytics, descreve as perspectivas em um novo artigo: Handicapping the Paths for the Pandemic Economy.

"A COVID-19 tem causado grandes danos à economia global. A reabertura rápida das economias impulsionará o crescimento ao desencadear a demanda reprimida, mas também aumentará o espectro de uma reintensificação da COVID-19 e de outro fluxo descendente econômico, o que pode levar a uma depressão mundial. Construímos nossas previsões econômicas para ajudar os participantes do mercado a enfrentar essa incerteza assustadora e a tomar melhores decisões", afirmou Zandi.

A previsão econômica de referência da Moody's Analytics representa nossa visão da trajetória mais provável para a economia global. A previsão de referência faz parte de um conjunto de 12 cenários de previsão, atualizados mensalmente, que projetam caminhos econômicos alternativos para mais de 100 países e regiões subnacionais nos principais mercados. Esses cenários estão impulsionados por diferentes premissas em relação à epidemiologia da COVID-19, fatores da demanda, incluindo políticas monetárias e fiscais, e forças estruturais de longo prazo, como cargas de dívida soberana e a globalização. Para ajudar os usuários, a cada cenário é atribuída uma probabilidade com base em sua gravidade relativa e em nossa visão da probabilidade de ocorrência.

"Dada a incerteza sem precedentes em torno do caminho do vírus e da resposta política, mantemos vários cenários alternativos que cobrem uma série de possíveis resultados para ajudar os usuários a avaliar o impacto em seus negócios e portfólios", acrescentou Zandi. "Nossa equipe global de economistas se dedica a desenvolver cenários que respondem pelas condições atuais e diversos riscos enfrentados pelas economias que podem impactar suas perspectivas."

As previsões são baseadas no Modelo Macroeconômico Global da Moody's Analytics, que equilibra teoria econômica e comportamento empírico e é totalmente documentado e validado. Além dos cenários mensais ponderados pela probabilidade, a Moody's Analytics produz cenários econômicos temáticos ad hoc que preveem resultados em potencial no caso de mudanças políticas significativas ou mudanças nos fundamentos econômicos. Nosso novo cenário temático da Crise da Dívida Global examina as consequências da dívida soberana alta e crescente, caso o crescimento global diminua e os governos, tanto nos mercados desenvolvidos quanto nos emergentes, não consigam lidar com suas cargas de dívida altas e crescentes.

Nossos cenários de previsão econômica podem ser acessados e baixados em vários formatos por meio de uma assinatura independente ou com nossas ferramentas especializadas de modelagem de risco econômico e de crédito.

A precisão de nossas previsões foi recentemente reconhecida no FocusEconomics Analyst Forecast Awards 2020, onde a Moody's Analytics obteve o 1º lugar em 14 categorias.

Nossos cenários de previsão econômica são uma das várias soluções da Moody's Analytics que ajudam os líderes de todos os setores a tomar melhores decisões no ambiente da COVID-19.

