Índia reabre locais de culto e centros comerciais apesar da pandemia

Centros comerciais e locais de culto estão autorizados a reabrir a partir desta segunda-feira (8) na Índia, apesar da epidemia do novo coronavírus persistir no país.

Para reativar a economia, o governo do primeiro-ministro Narendra Modi flexibilizou o confinamento nacional imposto no fim de março no país de 1,3 bilhão de habitantes.

Os locais de culto, centros comerciais e restaurantes foram autorizados pelo governo central a receber novamente o público, desde que respeitem as regras de saúde.

Alguns estados, como o de Maharashtra (oeste), duramente afetado pela pandemia, decidiram manter os locais fechados.

Cinemas e academias permanecem fechados e as grandes concentrações de pessoas estão proibidas.

A precaução dominava os templos religiosos que abriram as portas nesta segunda-feira e poucos fiéis compareceram aos locais.

Diversos templos instalaram "túneis de saneamento" na entrada. Os fiéis não podem entrar com comidas ou oferendas.

"A temperatura das pessoas é medida duas vezes antes da entrada", disse Ravindra Goel, administrador do templo Jhandewalan, um dos mais antigos da capital indiana.

A Índia registrou até o momento 9.983 mortes e 256.611 casos confirmados de COVID-19.

Especialistas projetam que o pico da doença será registrado em julho.