Johnson: manifestações por igualdade racial foram subvertidas por brigas

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, expressou seu desconforto com atos de violência e depredação em manifestações por igualdade racial que começaram nos Estados Unidos e se espalharam também por várias nações do mundo, incluindo o Reino Unido.



"As pessoas têm o direito de protestar pacificamente, enquanto observam o distanciamento social, mas não têm o direito de atacar a polícia", afirmou Johnson pelo Twitter.



"Essas manifestações foram subvertidas por brigas - e são uma traição à causa que pretendem servir. Os responsáveis serão responsabilizados", alertou o primeiro-ministro.



Neste domingo, houve confrontos em Londres, onde a estátua de Winston Churchill foi grafitada. Em Whitehall, houve confronto entre a polícia e uma pequena multidão de manifestantes que jogavam objetos contra policiais, incluindo garrafas e cones de trânsito, informou o The Guardian. A polícia deteve os manifestantes que tentavam entrar na King Charles Street ao lado do Ministério das Relações Exteriores.



Em um ato antirracista em Bristol, no sul da Inglaterra, manifestantes derrubaram uma estátua de Edward Colston, erguida em 1895, para homenagear o homem que teria feito fortuna como traficante de escravos.



Os manifestantes derrubaram a estátua com uma corda, cortaram a cabeça e sentaram com o joelho sobre ela, em referência à ação policial que terminou com o assassinato de George Floyd pela polícia americana. O restante da estátua foi jogado na água, porto de Bristol.