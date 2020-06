Avanço das forças pró-governo da Líbia reduz perto de Sirte

As forças do Governo de União Nacional (GNA), depois de recuperar o controle do oeste da Líbia, reduziram seu avanço perto de Sirte, um ponto estratégico para as instalações de petróleo mais importantes do país, ainda nas mãos do marechal Jalifa Haftar.

Berço do deposto Muammar Gaddafi, então feudo do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), o Sirte, a 450 quilômetros a leste de Trípoli, foi tomado em 2016 por forças pró-GNA e caiu nas mãos de Haftar em janeiro.

O homem forte do leste da Líbia conquistou a cidade costeira quase sem oposição, conquistando a fidelidade de um grupo armado salafista local. Seus habitantes receberam seus apoiadores de braços abertos, aliviados pela saída das milícias de Misrata, uma cidade-chave durante a revolta contra Kadafi em 2011.

Mas, após o retumbante fracasso de sua ofensiva, lançada em abril de 2019 contra Trípoli, capital e sede do GNA, Haftar está agora na defensiva.

Após a queda de Tarhuna, o último feudo pró-Haftar no oeste, no sábado, "forças do GNA" foram ordenadas "a avançar e atacar posições rebeldes" na região de Sirte, disse Mohamad Gnunu, porta-voz do pró-GNA.

No entanto, seu progresso diminuiu à medida que se aproximavam da cidade, apesar de seus ataques aéreos com drones tentarem abrir o caminho para eles.

- Ataques aéreos -

"A força aérea lançou cinco ataques nos arredores de Sirte, contra veículos armados e mercenários", acrescentou Gnunu no Facebook.

Um avião da Wing Loong (chinês), fornecido pelos Emirados Árabes Unidos ao lado de Haftar, foi abatido no sábado, segundo as forças pró-GNA.

A mesma fonte observou: "A força aérea lançou três ataques perto da usina termoelétrica (25 km a oeste de Sirte), destruindo veículos armados e blindados e matando dez milicianos".

As forças pró-GNA se aproximam do região da "meia lua do petróleo", e a tomada de Sirte abriria o caminho para as principais instalações de produção do país.

No calor da batalha entre rivais, Haftar e seus aliados bloquearam a produção em meados de janeiro, pensando em torná-la um ponto-chave nas negociações.

A produção de petróleo, quase a única fonte de renda da Líbia, caiu. Na internet, a companhia nacional de petróleo da Líbia (NOC) destacou uma queda brutal de 97% na receita em abril, em comparação com o mesmo mês em 2019.

"As perdas excederam US $ 5 bilhões", informou no domingo.

- Trégua? -

Até agora intransigente no nível diplomático, Haftar aceitou no sábado um pedido de cessar-fogo feito no Cairo por iniciativa de um de seus grandes aliados, o presidente egípcio Abdel Fatah al Sisi.

O movimento egípcio, que apela ao "respeito aos esforços internacionais e propõe um cessar-fogo a partir das 06:00 hora local" de segunda-feira, não obteve resposta favorável de Trípoli.

Após a ofensiva de Haftar contra Trípoli há mais de um ano, todas as tentativas de conter as hostilidades fracassaram, com um aumento crescente na participação de potências estrangeiras.

Desde 2011, em meio ao caos, o conflito na Líbia causou centenas de mortes, muitos civis e cerca de 200.000 pessoas tiveram que deixar suas casas.

No domingo, a segurança parecia instável em Tarhuna, dois dias depois de estar sob o controle do GNA.

As autoridades de Trípoli alertaram contra atos de retaliação ou saques, sob pena de acusações criminais.